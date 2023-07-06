İstanbul'da eşi tarafından öldürülen anne ve kızının cenazeleri Tokat'a gönderildi

İstanbul Sarıyer'de yaşanan olayda, bir kadın ve kayınvalidesi eşi tarafından öldürüldü. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Tokat'ın Reşadiye ilçesine gönderildi.

İstanbul'da Sarıyer'de eşi tarafından öldürülen anne ve kızının cenazeleri defnedilmek üzere Tokat'a gönderildi.

Pınar Mahallesi'nde aile arasında çıkan tartışmada, E.Ş'nin tüfekle vurarak öldürdüğü karısı N.Ş. ile kayınvalidesi S.Ş'nin cenazelerinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, defnedilmek üzere Tokat'ın Reşadiye ilçesine gönderildi.

Eşini ve kayınvalidesini öldürdükten sonra intihar eden E.Ş'nin cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Pınar Mahallesi Asır Sokak'taki bir sitede yer alan daireye dün ihbar üzerine giden polis ekipleri, E.Ş, eşi N.Ş. ve kayınvalidesi S.Ş'yi tüfekle vurulmuş halde bulmuş, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişilerin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Yapılan çalışmada, E.Ş'nin önce kayınvalidesini, ardından eşini tüfekle vurduktan sonra intihar ettiği anlaşılmıştı.