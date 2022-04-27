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İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde detaylı arama yapılırken, operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

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