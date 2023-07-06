Esenyurt'ta sahte botoks, kanser ve kan sulandırıcı gibi ilaçların üretiminin yapıldığı 15 adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 20 milyon lira değerinde sahte ilaç ele geçirildi.

İstanbul'da eş zamanlı sahte ilaç operasyonu: 2 gözaltı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sahte botoks, kanser ve kan sulandırıcı gibi ilaçların üretiminin yapıldığı tespit edilen 15 adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon da 2 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 20 milyon lira değerinde sahte ilaç ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde sahte kanser ilacı, sahte botoks ve kan sulandırıcı gibi ilaçların üretiminin yapıldığı tespit edilen 15 adrese operasyon düzenledi. Bu çerçevede yürütülen 5 aylık teknik takip çalışmalarında yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan sahte ilaç ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin İstanbul'da eczanesi olduğu ve piyasadaki gerçek ilaçların barkotlarını ikizleme yöntemi ile kare kodlarını kopyalayarak ilaç takip sistemine yakalanmadan ilaçların satışını gerçekleştirdiği öğrenildi.