İstanbul'da Eş Zamanlı Narkotik Operasyonu: 272 Torbacı Yakalandı

İstanbul'da Eş Zamanlı Narkotik Operasyonu: 272 Torbacı Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Narkokapan-İstanbul 2' operasyonunda 5 ilçede 272 uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıkladı. Operasyon, gençlere yönelik uyuşturucu satışını hedef alıyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un 5 ilçesinde eş zamanlı düzenlenen 'Narkokapan- İstanbul 2' operasyonunda 272 torbacının gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde yürütülen 4 aylık hazırlıklar sonucu, 'Narkokapan- İstanbul 2' operasyonu düzenlendi. Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 'torbacı' diye tabir edilen 272 şüpheli yakalandı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yerlikaya'nın paylaşımında, "Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda; 272 torbacı yakalandı. Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları 4 ay sürdü. Bu 4 aylık süreçte, İstanbul'daki ilçeler tekrar mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi. ve operasyona başladık. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce Esenyurt, Pendik, Bağcılar, Beşiktaş ve Şişli ilçeleri merkezli operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır. Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz. İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden Baş Savcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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