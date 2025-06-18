İstanbul'da 'Enstrümansız Okul Kalmasın' Şenliği Düzenlendi

İstanbul'da Valilik himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Enstrümansız Okul Kalmasın" şenliği düzenlendi.

Kentteki 7 okulun müzik öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan 150 kişilik Enstrümansız Okul Kalmasın Koro ve Orkestrası ile Bin Çocuk Korosu, Bahçelievler İl Özel İdare Stadyumu'nda sahne aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, stadyumdaki stantları ziyaret ederek öğrencilerin ezgilerini dinledi.

Şenlikte konuşan Vali Gül, "Enstrümansız Okul Kalmasın" projesinde yetenekleriyle öne çıkan çocukları, öğretmenleri ve velileri tebrik etti.

Valilik olarak koordine ettikleri projeleri anlatan Gül, "Enstrümansız Okul Kalmasın' projemizde iki etapta 260 okulumuzda müzik atölyesi oluşturduk. Yıl sonuna kadar İstanbul Çocukları Vakfı ile 240 atölye daha oluşturacağız. Müzik atölyesi sayımız 500'ü bulacak. Her öğrencimizin yeteneğini biliyoruz. Keşke her çocuğumuz enstrüman çalabilse, kitap okusa, spor yapsa, öz güveni gelişse, sosyal ve kültürel etkinliklere katılsa dediğimiz faaliyetleri sizinle birlikte yapıyoruz, yapacağız." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür de her karesinde, her karışında kültürü, medeniyeti, sanatı, insanlığı ve merhameti taşıyan bir şehirde öğrenciler ve öğretmenlerle beraber İstanbul'dan alınan ruhu yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yentür, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle aklıselim, kalbiselim nesiller yetiştirmek istediklerini belirterek, "Merhamet, adalet, sevgi ve saygı duygusuyla çocuklarımızın kalbine dokunarak bütüncül bir anlayışla dünyayı ihya etmeleri için hep birlikte çalışıyoruz. Seneye müzik sınıflarımızı anne ve babalara açmak istiyoruz. Hep birlikte öğrenmenin, öğretmenin ve rol model olmanın güzelliğini yaşayalım." diye konuştu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır ise projenin ilçelerdeki okullar arasında farklılığı kaldırdığını ve sanatın, spor gibi birleştirici gücü olduğunu söyledi.

Şenlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bin Çocuk Korosu, Esenyurt Halk Oyunları Topluluğu ve Enstrümansız Okul Kalmasın Koro ve Orkestrasının gösterileriyle son buldu.