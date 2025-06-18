İstanbul'da 'Enstrümansız Okul Kalmasın' Şenliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Valilik himayesinde gerçekleştirilen 'Enstrümansız Okul Kalmasın' şenliğinde, 150 kişilik koro ve orkestra sahne aldı. Vali Davut Gül, projeye destek veren öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

İstanbul'da Valilik himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Enstrümansız Okul Kalmasın" şenliği düzenlendi.

Kentteki 7 okulun müzik öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan 150 kişilik Enstrümansız Okul Kalmasın Koro ve Orkestrası ile Bin Çocuk Korosu, Bahçelievler İl Özel İdare Stadyumu'nda sahne aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, stadyumdaki stantları ziyaret ederek öğrencilerin ezgilerini dinledi.

Şenlikte konuşan Vali Gül, "Enstrümansız Okul Kalmasın" projesinde yetenekleriyle öne çıkan çocukları, öğretmenleri ve velileri tebrik etti.

Valilik olarak koordine ettikleri projeleri anlatan Gül, "Enstrümansız Okul Kalmasın' projemizde iki etapta 260 okulumuzda müzik atölyesi oluşturduk. Yıl sonuna kadar İstanbul Çocukları Vakfı ile 240 atölye daha oluşturacağız. Müzik atölyesi sayımız 500'ü bulacak. Her öğrencimizin yeteneğini biliyoruz. Keşke her çocuğumuz enstrüman çalabilse, kitap okusa, spor yapsa, öz güveni gelişse, sosyal ve kültürel etkinliklere katılsa dediğimiz faaliyetleri sizinle birlikte yapıyoruz, yapacağız." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yentür de her karesinde, her karışında kültürü, medeniyeti, sanatı, insanlığı ve merhameti taşıyan bir şehirde öğrenciler ve öğretmenlerle beraber İstanbul'dan alınan ruhu yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yentür, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle aklıselim, kalbiselim nesiller yetiştirmek istediklerini belirterek, "Merhamet, adalet, sevgi ve saygı duygusuyla çocuklarımızın kalbine dokunarak bütüncül bir anlayışla dünyayı ihya etmeleri için hep birlikte çalışıyoruz. Seneye müzik sınıflarımızı anne ve babalara açmak istiyoruz. Hep birlikte öğrenmenin, öğretmenin ve rol model olmanın güzelliğini yaşayalım." diye konuştu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır ise projenin ilçelerdeki okullar arasında farklılığı kaldırdığını ve sanatın, spor gibi birleştirici gücü olduğunu söyledi.

Şenlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bin Çocuk Korosu, Esenyurt Halk Oyunları Topluluğu ve Enstrümansız Okul Kalmasın Koro ve Orkestrasının gösterileriyle son buldu.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi

Kobal ve İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
Selen Görgüzel, dans edeceğim derken sosyal medyanın diline düştü

Ünlü şarkıcıdan sahnede tuhaf hareketler! Kimse anlam veremedi
Aile hekiminden alınacak ehliyet ve sağlık raporları ücretli oldu

Aile hekiminden alınacak tüm raporlar ücretli oldu! İşte yeni tarife
En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam

En düşük emekli maaşı için harekete geçiliyor! İşte kulislerdeki rakam
Mal varlığı dondurulmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi

Mal varlığı dondurulmuştu! Erdoğan imzaladı, karar iptal edildi
Ümit Özdağ tahliye edildi

Ümit Özdağ tahliye edildi
Enis Arıkan saç protezine veda etti! Yeni hali olay oldu

Protezlerini çıkardı, onu daha önce böyle görmediniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.