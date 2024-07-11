İstanbul'da Emniyet-Fatih Metro İstasyonu'nda Yoğunluk Yaşandı
M1A Yenikapı metro hattında Atatürk Havalimanı istikametinde akşam saatlerinde Emniyet-Fatih Durağı'nda yoğunluk oluştu. Duraktaki kalabalık dikkati çekerken, bekleyen bazı yolcuların duraktan ayrıldığı görüldü.
İstanbul'da, Emniyet-Fatih Metro İstasyonu'nda yoğunluk yaşandı.
M1A Yenikapı metro hattında Atatürk Havalimanı istikametinde akşam saatlerinde Emniyet-Fatih Durağı'nda yoğunluk oluştu.
Duraktaki kalabalık dikkati çekerken, bekleyen bazı yolcuların duraktan ayrıldığı görüldü.