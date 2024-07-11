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İstanbul'da Emniyet-Fatih Metro İstasyonu'nda Yoğunluk Yaşandı

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M1A Yenikapı metro hattında Atatürk Havalimanı istikametinde akşam saatlerinde Emniyet-Fatih Durağı'nda yoğunluk oluştu. Duraktaki kalabalık dikkati çekerken, bekleyen bazı yolcuların duraktan ayrıldığı görüldü.

İstanbul'da, Emniyet-Fatih Metro İstasyonu'nda yoğunluk yaşandı.

M1A Yenikapı metro hattında Atatürk Havalimanı istikametinde akşam saatlerinde Emniyet-Fatih Durağı'nda yoğunluk oluştu.

Duraktaki kalabalık dikkati çekerken, bekleyen bazı yolcuların duraktan ayrıldığı görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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