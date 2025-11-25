İstanbul'da Elektronik Para Şirketine Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 26 Gözaltı

İstanbul'da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini akladığı belirlenen elektronik para şirketine yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. 16 araç, 13 mesken ve 22 taşınmaza el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bir elektronik para şirketinin yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine aracılık yaptığı, pos cihazlarını amacı dışında kullanarak pos tefeciliği ve dolandırıcılık gibi suçlar işlediği belirlendi. Şirketin, elde ettiği gelirleri internet tabanlı bir uygulama üzerinden akladığı tespit edildi.

Çalışmaların ardından, bu sabah şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İncelemelerde 2 kişinin ise yurtdışında olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında 16 araç, 13 mesken ve 22 taşınmaz malvarlığına el konuldu. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.