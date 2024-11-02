Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da Elektronik Eşya Hırsızlığı: İki Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı

İstanbul'da Elektronik Eşya Hırsızlığı: İki Yabancı Uyruklu Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde elektronik eşyalar çalan iki yabancı uyruklu hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. Şüpheliler, eşyaları müşteri gibi gezerek çaldıkları tespit edilip tutuklandı.

İstanbul'daki alışveriş merkezlerinde bulunan elektronik mağazalardan drone, sanal gerçeklik gözlüğü, oyun konsolu gibi binlerce liralık hırsızlık yapan yabancı uyruklu iki hırsız polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da son günlerde artan elektronik eşya hırsızlıkları nedeniyle polis soruşturma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin müşteri gibi dolaşarak kimsenin olmadığı sırada raflarda bulunan elektronik eşyaları yanlarındaki çantalara koyarak mağazalardan ayrıldığı belirlendi. Yapılan soruşturmada Alışveriş Merkezlerinde bulunan 7 farklı mağazada meydana gelen elektronik eşya hırsızlıklarının aynı kişiler tarafından yapıldığı tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, önceki gün düzenlendikleri operasyonda hırsızlık olayını gerçekleştiren Ukrayna uyruklu Omar Y. (37) ile Ermenistan uyruklu David P.'yi (34) gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsurunun bulunmadığı öğrenildi.

Üsküdar, Bayrampaşa, Ataşehir, Kadıköy ve Beyoğlu'nda bulunan alıveriş merkezleri içindeki 7 mağazadan hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı

Minik Şirin katiliyle yan yana

 Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi

Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi

 Kışlıkları hazırlayın, hava bir anda buz kesecek

Hava bir anda buz kesecek
Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir? 4 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Kova, Oğlak burcu yorumu! 4 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Sarıyer, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 3 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Kova, İkizler, Terazi burcu yorumu! 3 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 2-3 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 2 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Adana elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.