Son dakika haber: Elektrikli skuter hırsızlığı kameraya yansıdı Güncel Haberler Son dakika haberine göre İstanbul Fatih'te elektrikli skuter hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi. İstanbul Fatih'te elektrikli skuter hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Alınan bilgiye göre, Aksaray'da çevresindeki kalabalığa aldırmayan bir şüpheli, gündüz saatlerinde yanında getirdiği kesici aletle önce skuterin çelik kelepçesini söktü. Daha sonra skuteri çalan zanlı, bölgeden uzaklaştı. Skuterin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çemberlitaş'ta da akşam saatlerinde yaşanan ikinci hırsızlık olayında şüpheliler, bir elektrikli skuteri bağlı olduğu yerden zorlayarak almaya çalıştı. Caddedeki kalabalığa rağmen zorlayarak sökmeye çalıştıkları skuteri alamayan bu kişiler, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Aksaray Fatih Güncel Haberler Son Dakika

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