İstanbul'da Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı: Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da elektrikli bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan E.P. adlı şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Şüphelinin üstünde uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve Fatih'te Mesihpaşa Mahallesi'nde 13 Eylül'de meydana geldiği belirlenen elektrikli bisiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma yaptı.

Kimliği belirlenen şüpheli E.P. (30), Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'nde yakalandı.

Üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen şüphelinin, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığından 2 ayrı aranmasının bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
