İstanbul'da Elektrik Direğine Bağlı Motosiklet Çalındı

İstanbul'da elektrik direğine kilit ile bağlı halde bulunan motosiklet, demir kesme makaslı 3 şahıs tarafından çalındı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da elektrik direğine kilit ile bağlı halde bulunan motosiklet, ellerinde demir kesme makaslı 3 şahıs tarafından çalındı. Yaklaşık 5 dakika içerisinde yaşanan olayda şahıslar 300 bin TL değerindeki motosiklet ile kayıplara karışırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 04.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre motosikletli 3 şahıs, etrafı kolaçan ederken elektrik direğine bağlı motosikleti gördü. Ellerinde demir kesme makası ile sokağa gelen şahıslar, yaklaşık 5 dakika içerisinde motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Sabah uyandığında motosikletini göremeyen Ümit Yılmaz durumu hemen polis ekiplerine haber verirken, yaklaşık 300 bin TL değerindeki motosikleti bulmak için çalışma başlatıldı. Yaşanan o hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Sabah uyandığımda motosikletim yoktu"

Yaşanan hırsızlık hakkında konuşan motosiklet sahibi Ümit Yılmaz, "Dün gece işten geldiğimde motosikletimi elektrik direğine kilitledim. Gece saatlerinde ise motosikletli 3 şahıs ellerinde demir kesme makası ile sokağa gelmiş. Kilidi keserek motosikletimi çalmışlar. Sabah kalktığımda motosikletimi göremeyince polise haber verdim. Motosikletimi yaklaşık 6 ay önce almıştım ve değeri 300 bin TL civarındaydı. Motosikletimin bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi. - İSTANBUL