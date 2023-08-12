İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a para toplamakla suçlanan 3 kişi tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ'ye para topladıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüphelinin 3'ü tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek" ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarıyla ilgili 8 Ağustos'ta geniş çaplı çalışma gerçekleştirmiş, DEAŞ ve El Kaide gibi dini istismar eden terör örgütlerine para topladıkları iddia edilen 6 şüpheliyi tespit etmişti. Söz konusu örgütlere fon sağlamak amacıyla sosyal medya platformları üzerinden para topladıkları ileri sürülen 6 kişinin yakalanması için 8 Ağustos'ta Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Baskınlarda yakalanan 6 şüphelinin TEM şubedeki sorguları dün tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakkında "adli kontrol hükümleri" uygulanırken geri kalan 3 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.