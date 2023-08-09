İstanbul'da El Kaide ve DEAŞ'a para topladıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda, El Kaide ve DEAŞ'a para topladıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı. Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu.

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda, El Kaide ve DEAŞ'a para topladıkları ileri sürülen 6 şüpheli yakalandı. Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerinde gerçekleştirilen baskınlarda çok sayıda örgütsel dokümana da el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı birimler, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etmek" ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda, DEAŞ ve El Kaide gibi dini istismar eden aşırı uç radikal örgütlere fon sağlamak amacıyla sosyal medya platformları üzerinden para toplayan 6 şüpheli tespit etti.

Söz konusu örgütler adına para toplayan zanlıların yakalanması için dün sabah Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Zincirleme operasyonlarda 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye götürüldü.

Yakalanan kişiler ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ederken, söz konusu örgütlere ne kadar para toplandığı ve aktarıldığı ise henüz belirtilmedi. - İSTANBUL