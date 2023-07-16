Beşiktaş'ta şüphe üzerine bir motosikleti duran yunus polisi, ekmeğin içerisinde çok miktarda esrar yakaladı. Gözaltına alınan iki şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da ekmek arası uyuşturucu ticareti: 2 gözaltı

- Beşiktaş'da şüphe üzerine bir motosikleti duran yunus polisi, ekmeğin içerisinde çok miktarda esrar yakaladı

İSTANBUL - Beşiktaş Levazım'da uygulama yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus polisi, şüphe üzerine bir motosikletliyi durdurdu. Şahsın elindeki poşeti inceleyen polis, ekmek arasına gizlenmiş çok miktarda esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan iki şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı "yunus" diye tabir edilen motorize polis ekibi, Levazım'da uygulama yaptığı esnada 34 FKK 782 plakalı motosiklet sürücüsü şüphe üzerine durdurdu. Şahısların kimlikleri üzerinden Genel Bilgi Tarama sorgulamasını yapan polis ekibi, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ancak şahıslardan birinin elindeki poşeti gizlemeye çalıştığını fark eden Beşiktaş yunus polisi, içerisinde ne olduğunu sordu.

Ekmek arasından esrar çıktı

Şahsın ekmek olduğunu söylemesi üzerine poşeti kontrol eden polis ekipleri, inceleme yaptı. Yapılan incelemede ekmeklerden birinin içerisine gizlenmiş 5 parça satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü diğer şahsın üstünde ise uyuşturucu ticaretinde kullanılan cep telefonu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 10 bin 450 lira ele geçirildi.

Savcılık talimatıyla serbest kaldılar

İncelemelerin ardından gözaltına alınan Servet Özay K. ve yaşı küçük olan S.P., emniyete götürüldü. İfadeleri alınan şahıslardan Servet Özay K.'nın "kasten yaralama" suçundan kaydının olduğu öğrenildi. Emniyette "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adli işlem yapılan iki şahıs, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.