İSTANBUL FIRINCILAR ODASI'NDAN EKMEK ZAMMI AÇIKLAMASI - Haberler

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İSTANBUL FIRINCILAR ODASI'NDAN EKMEK ZAMMI AÇIKLAMASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL FIRINCILAR ODASI'NDAN EKMEK ZAMMI AÇIKLAMASI

İSTANBUL'da ekmeğe zam tartışmasına ilişkin İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası'ndan açıklama yapıldı.

İSTANBUL'da ekmeğe zam tartışmasına ilişkin İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası'ndan açıklama yapıldı.

Mevcut tarifenin devam ettiği belirtilen açıklamada, "İstanbul'daki ekmek tarifesine ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilere karşın kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. İstanbul'da en son ve geçerli olan tarife 11 Mart 2022 tarihinde 210 gram ekmek 3 TL, bin gramı 14,28 TL olacak şekilde belirlenmiştir.  O tarihten bu tarihe kadar ilimizde ekmek fiyatlarına ilişkin Azami Fiyat Tarifesini Belirleme Komisyonu tarafından tarife değişikliğine yönelik yeni bir karar alınmamış ve kamuoyunda bahsi geçen fiyatlarda bir tarifeye onay verilmemiştir. Yeni bir tarife için ise ilgili kurumlar nezdinde görüşmelerimiz devam etmektedir. 210 gram ekmeğin 4 TL olması yönündeki talebimiz de Azami Fiyat Tarifesini Belirleme Komisyonu'nca uygun bulunmuş. Tarifenin geçerli olması için ilgili kurumlar tarafından onay beklenmektedir" denildi


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