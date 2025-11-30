İstanbul'da Ekim Yağışları Artmasına Rağmen Barajlarda Su Seviyesi Düşüyor

Günlük ortalama su tüketiminin 3 milyon metreküp olduğu İstanbul'da, ekim ayında yağışlar artmasına rağmen barajlardaki su seviyesi azalmaya devam etti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlara bu yıl ekim ayında 93,49 milimetre yağış düştü.

Diğer yılların ekim ayında barajlara düşen yağış miktarı 2015'te 107,41 milimetre, 2016'da 30,68 milimetre, 2017'de 88,96 milimetre, 2018'de 31,08 milimetre, 2019'da 46,65 milimetre, 2020'de 106,88 milimetre, 2021'de 60,03 milimetre, 2022'de 43,32 milimetre, 2023'te 39,24 milimetre, 2024'te 22,97 milimetre ölçüldü.

Son 10 yılın ekim ayındaki en yüksek üçüncü yağış seviyesi bu yıl ölçülmesine rağmen, barajlardaki su seviyesinin düşüşü devam etti.

İstanbul'a su sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere barajlarının ortalama doluluk oranı 1 Ekim'de yüzde 28,49 olurken, 31 Ekim'de 22,96 olarak ölçüldü.

Barajlardaki bir aylık düşüş oranı yüzde 5,53 oldu.

Kentte, ekim ayında günlük ortalama su tüketimi, 3 milyon 143 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Melen ve Yeşilçay'dan ekimde toplam 36 milyon 873 bin 966 metreküp su temin edildi.

"Ekim ayında barajlar iyi yağış aldı"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bu yıl ekim ayında ülke genelinde yağışların normalin üzerinde olduğunu söyledi.

Kente su sağlayan barajlara düşen yağış miktarında da geçen yıllara göre artış olduğunu dile getiren Toros, "İstanbul barajlarındaki eksilme haziran ayından itibaren aylık yüzde 12-13 civarındaydı. Ekim ayında ise sadece yüzde 6 azalma meydana geldi. Haziran ve eylül aylarında barajlarda 3 günde yüzde 1, ekim ayında 6 günde yüzde 1 azalma oldu. Ekim yağışları, barajlardaki su düşüşünü yarı yarıya azaltmıştır. Ekim ayında barajlar iyi yağış aldı ve bu da barajlara olumlu yönde yansıdı." diye konuştu.

Toros, İstanbul'da ortalama günlük su tüketiminin yaklaşık 3 milyon metreküp olduğunu vurgulayarak, su tasarrufunun önemine dikkati çekti.

Kente verilen suların büyük çoğunluğunun Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden sağlandığını kaydeden Toros, bu akarsuların İstanbul'un can damarı olduğunu ifade etti.