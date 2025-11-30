Haberler

İstanbul'da Ekim Yağışları Artmasına Rağmen Barajlarda Su Seviyesi Düşüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da ekim ayında barajlara düşen yağış miktarı son 10 yılın en yüksek üçüncüsü olmasına rağmen, barajlardaki su seviyesi azalmaya devam etti. Günlük ortalama su tüketimi 3 milyon metreküpün üzerindeyken, su tasarrufunun önemi vurgulandı.

Günlük ortalama su tüketiminin 3 milyon metreküp olduğu İstanbul'da, ekim ayında yağışlar artmasına rağmen barajlardaki su seviyesi azalmaya devam etti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlara bu yıl ekim ayında 93,49 milimetre yağış düştü.

Diğer yılların ekim ayında barajlara düşen yağış miktarı 2015'te 107,41 milimetre, 2016'da 30,68 milimetre, 2017'de 88,96 milimetre, 2018'de 31,08 milimetre, 2019'da 46,65 milimetre, 2020'de 106,88 milimetre, 2021'de 60,03 milimetre, 2022'de 43,32 milimetre, 2023'te 39,24 milimetre, 2024'te 22,97 milimetre ölçüldü.

Son 10 yılın ekim ayındaki en yüksek üçüncü yağış seviyesi bu yıl ölçülmesine rağmen, barajlardaki su seviyesinin düşüşü devam etti.

İstanbul'a su sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere barajlarının ortalama doluluk oranı 1 Ekim'de yüzde 28,49 olurken, 31 Ekim'de 22,96 olarak ölçüldü.

Barajlardaki bir aylık düşüş oranı yüzde 5,53 oldu.

Kentte, ekim ayında günlük ortalama su tüketimi, 3 milyon 143 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Melen ve Yeşilçay'dan ekimde toplam 36 milyon 873 bin 966 metreküp su temin edildi.

"Ekim ayında barajlar iyi yağış aldı"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bu yıl ekim ayında ülke genelinde yağışların normalin üzerinde olduğunu söyledi.

Kente su sağlayan barajlara düşen yağış miktarında da geçen yıllara göre artış olduğunu dile getiren Toros, "İstanbul barajlarındaki eksilme haziran ayından itibaren aylık yüzde 12-13 civarındaydı. Ekim ayında ise sadece yüzde 6 azalma meydana geldi. Haziran ve eylül aylarında barajlarda 3 günde yüzde 1, ekim ayında 6 günde yüzde 1 azalma oldu. Ekim yağışları, barajlardaki su düşüşünü yarı yarıya azaltmıştır. Ekim ayında barajlar iyi yağış aldı ve bu da barajlara olumlu yönde yansıdı." diye konuştu.

Toros, İstanbul'da ortalama günlük su tüketiminin yaklaşık 3 milyon metreküp olduğunu vurgulayarak, su tasarrufunun önemine dikkati çekti.

Kente verilen suların büyük çoğunluğunun Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden sağlandığını kaydeden Toros, bu akarsuların İstanbul'un can damarı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Kenan Yıldız'dan resital

Milli yıldızımıza karşı tek başına resital yaptı! Durdurulamıyor
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.