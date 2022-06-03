İstanbul'da egzoz denetimi yapıldı - Haberler

İstanbul'da egzoz denetimi yapıldı İstanbul'da standart dışı egzoz kullanan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. İstanbul'da standart dışı egzoz kullanan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartal sahili Turgut Özal Bulvarı Dokuz Palmiye mevkisinde standarda uymayan egzozlu, modifiyeli otomobiller ile motosikletleri denetledi. Araçlarında mevzuata uygun olmayan donanım bulunan sürücülere 1802'şer lira ceza yazılırken, bir hafta içinde bu donanımların söktürülmesi istendi. AA / Zafer Arslan - Güncel Güncel Haberler

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