İstanbul'da eğlence mekanları denetlendi

İstanbul'da eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde 2 bin 346 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt ve Bakırköy'deki 14 eğlence mekanı denetlendi.

Ekiplerce 6-7 Mayıs'ta gerçekleştirilen denetimlerde, toplam 2 bin 346 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, aranan bir zanlı yakalandı.

İdari yönden yapılan denetimlerde ise 12 kişiye kapalı alanda sigara içmekten, 5 farklı işletmeye sigortasız işçi çalıştırmaktan, 3 işletmeye 18 yaşından küçük kişileri eğlence mekanına sokmaktan, 2 işletmeye de vale hizmet belgesi bulundurmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ayrıca denetlenen işletmelerin tamamına tütün mamulü kullanıldığı ve gece 00.00'dan sonra müzik yayını yapıldığı gerekçesiyle ceza kesildi.

AA / Güncel