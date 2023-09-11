İstanbul'da eğlence mekanına alınmayan şüpheliler polise ateş açtı

İstanbul Beyoğlu'nda bir eğlence mekanına alınmayan 3 şüpheli, kapıdaki görevliyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı. Polis ekiplerini durdurmak isteyen şüpheliler, ateş açarak kaçmaya devam etti. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheliler gözaltına alındı. Tutuklanan şüphelilerin suç kayıtları olduğu belirlendi.