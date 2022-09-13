Eğlence mekanı işletmecisini kaçıran şüpheliler yakalandı

Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanının işletmecisini kaçırarak, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapan ve bir miktar para ile cep telefonunu gasbeden 8 zanlı yakalandı.

Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanının işletmecisini kaçırarak, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yapan ve bir miktar para ile cep telefonunu gasbeden 8 zanlı yakalandı.

Beylikdüzü'nde 16 Mayıs tarihinde bir eğlence mekanının sahibi M.A. iş yerine gelen silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Şüpheliler kaçırdıkları M.A'nın çıplak fotoğraflarını ve videosunu çekerek iş yerine el koymakla tehdit etti. Zanlılar aynı zamanda M.A'nın kardeşinden 100 bin lira para talep ederek, 9 bin lira ile altın kolye, alyans ve saatini gasbetti.

Daha sonra serbest bırakılan M.A. karakola giderek şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan ekipler, olaya karıştığı belirlenen F.E'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Çalışmalar kapsamında 2 zanlının daha adreslerini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla Y.E. ile F.Ü'yü gözaltına aldı. Bahçelievler'de bir iş yerine silahlı saldırı olayına karıştıkları belirlenen ve adreslerinde yakalanan şüpheliler de sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada, kalaşnikof otomatik tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

3 ilçede eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli daha yakalandı

Olayla ilgili çalışmaları genişleten Gasp Büro Amirliği ekipleri, Avcılar, Bağcılar ve Bahçelievler'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaparak 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen zanlılar R.E, K.T, M.A, B.E. ve S.K'nin çatıdan kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenilirken, o anlar polis kamerasınca kaydedildi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet tabanca, çeşitli çap ve markada 174 mermi, iki adet hassas terazi ile 9 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.