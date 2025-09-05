Haberler

İstanbul'da Eğitim Öğretim Saati Değişikliği

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, eğitim öğretimin ilk gününde trafik aksaklıklarını önlemek amacıyla ilkokul, ortaokul ve liselerde ders saatlerini 10.00-15.00 olarak belirledi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için 08 Eylül Pazartesi günü ilimizde bulunan resmi- özel ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretimin 10.00- 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
