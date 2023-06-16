İstanbul'da Eğitim Öğretim Dönemi Sonu Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da 2022-2023 eğitim öğretim döneminin tamamlanmasıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Mecidiyeköy'den başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy'den Pendik'e kadar çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.