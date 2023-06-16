İstanbul'da Eğitim Öğretim Dönemi Sonu Trafik Yoğunluğu
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İstanbul'da 2022-2023 eğitim öğretim döneminin tamamlanmasıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Mecidiyeköy'den başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy'den Pendik'e kadar çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da haftanın son iş gününde 2022-2023 eğitim öğretim döneminin tamamlanmasıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Mecidiyeköy'den başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.
D-100 kara yolunda Esenyurt Saadetdere mevkisinden Beylikdüzü istikametine doğru trafik yoğun seyrediyor.
Tem Otoyolu Seyrantepe mevkisinde çift yönlü trafik yoğunluğu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürüyor.
Anadolu Yakası
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy'den Pendik'e kadar çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.
TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde Sultanbeyli ile Ataşehir arasında, Ankara istikametinde de Üsküdar ile Sancaktepe arasında yoğunluk gözleniyor.
Şile Otoyolu'nda Üsküdar'dan başlayan trafik yoğunluğu, Ümraniye'ye kadar sürüyor.
Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte, Acıbadem mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.