İstanbul'da Eczane Operasyonu: 19 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da bir devlet hastanesindeki ecza depolarından aldıkları ilaçları yasadışı yollarla satan kişilere operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında 2 doktorun da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, bir kamu hastanesinde bulunan çeşitli ecza depolarından yasadışı ilaç alınıp satıldığını belirledi. İlaçların kaçak yollarla ülke içerisinde ticaretinin yapıldığını, kaçak botoks ve dolgu ürünlerinin güzellik merkezlerinde uygulandığı belirleyen ekipler şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkez olmak üzere Adana, Kırklareli, Samsun, Kastamonu ve Ankara illerinde 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında 2 doktorunda bulunduğu 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalışmaların devamında ecza deposu olarak kullanılan 2 ayrı adres daha tespit eden ekipler, 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise bin 547 adet botoks ve dolgu ürünleri ile çeşitli tıbbi malzemeler, 21 dijital materyal, 3 gram uyuşturucu madde, yurt dışı ilaç ihracatına konu evraklar ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.