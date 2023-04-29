İstanbul'da düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan 2 zanlı tutuklandı

İstanbul'da düzensiz göçmenleri araçlarıyla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, düzensiz göçmenlerin sevkini sağladığı tespit edilen 2 aracı Avcılar ve Güngören'de seyir halindeyken durdurdu. Araçlarda 12 düzensiz göçmen olduğunu belirleyen ekipler, sürücüler O.Ş. ve H.T'yi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenlerin, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırından geçmeyi denediklerini, araç şoförü ile kişi başı 2 bin 500 lira karşılığında anlaştıklarını belirleyen ekipler, şüphelilerin geçiş yapamadıkları için aynı araçla İstanbul'a geldiklerini saptadı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Ayrıca zanlılara 68 bin 880 lira idari para cezası uygulandı.

Araçlardaki 12 düzensiz göçmen ise sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi için geri gönderme merkezine teslim edildi.