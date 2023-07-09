İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik denetimler yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin birçok noktasında düzensiz göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde birçok düzensiz göçmen yakalandı ve ilgili birimlere teslim edildi. Ayrıca, uyuşturucu madde konusunda aranması olan bir kişi de gözaltına alındı.