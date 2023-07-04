İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi

İstanbul'un birçok ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. İstanbul İl Göç İdaresi koordinasyonunda yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimlerde, yabancı uyruklu kişilerin vize, oturma izni ve kayıtlarının kontrol edildiği belirtildi. Kontroller sonucunda biri Mardin, diğeri Manisa'da kayıtlı olan iki kişi emniyete götürüldü. Denetimlerin ardından çok sayıda düzensiz göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

??????? İstanbul'un birçok ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul İl Göç İdaresi koordinasyonundaki uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Esenler, Güngören, Bahçelievler, Kağıthane ve Ümraniye'deki denetimlerde, yabancı uyruklu kişilerin vizeleri, oturma izinleri ve resmi kayıtlara göre bulunmaları gereken ilde olup olmadıkları kontrol edildi.

Güngören ve Kağıthane'deki kontroller sırasında biri Mardin, diğeri de Manisa'da kayıtlı iki kişi, ekipler tarafından emniyete götürüldü.

Denetimlerin sonunda çok sayıda düzensiz göçmen İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.