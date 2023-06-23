İstanbul'da düzensiz göçle mücadelede son hafta rakamları açıklandı

İstanbul Valisi Davut Gül, son bir haftada 3 bin 237 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldığını ve 396 kişinin sınır dışı edildiğini duyurdu. 2 bin 841 yabancı ise sınır dışı edilmek üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine yönlendirildi.