İstanbul'da düzensiz göçle mücadelede son hafta rakamları açıklandı
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İstanbul Valisi Davut Gül, son bir haftada 3 bin 237 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldığını ve 396 kişinin sınır dışı edildiğini duyurdu. 2 bin 841 yabancı ise sınır dışı edilmek üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine yönlendirildi.
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte düzensiz göçle mücadelede son hafta rakamlarını açıkladı.
Gül, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, son bir haftada 3 bin 237 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldığını ve 396 kişinin sınır dışı edildiğini duyurdu.
Vali Gül, 2 bin 841 yabancının ise sınır dışı edilmek üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine yönlendirildiğini belirtti.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel