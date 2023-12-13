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İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar sonucunda 22 şüpheli gözaltına alındı ve birçok suç unsuru ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda çevrim içi sitelerde bahis oynamak için para yatırma ve çekme işlemlerinin kontrolüne yönelik banka hesaplarının oluşturulduğunu belirleyen ekipler, para trafiğinin takibi için ise ofis evlerinin kiralandığını, buralarda vardiyalı ve maaş karşılığında çalışan zanlıların bulunduklarını tespit etti.

Şüphelilerin 3'üncü kişilerden temin edilen banka hesaplarını ev veya ofislerde bulunan telefonlara tanımladıklarını belirleyen ekipler, bu hesaplar üzerinden yasa dışı bahisten sağlanan paraların nakline aracılık edildiğini ortaya çıkardı.

Ekipler, çalışmalarını tamamladıktan sonra Zeytinburnu'nda belirlenen 8 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 22 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, 96 cep telefonu, 96 SIM kart, 27 dizüstü bilgisayar, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele İstanbul Güvenlik Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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