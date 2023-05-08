İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 780 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilerek, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin, Büyükçekmece'de belirlenen bir adrese düzenlediği operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 768 kilo 600 gram sıvı ile 10 kilo 280 gram kristal uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.