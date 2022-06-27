İSTANBUL'DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI KURAŞ TURNUVASINA YOĞUN İLGİ

Avrupa Kuraş Federasyonu, Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu ve Özbekistan Güreş Federasyonu iş birliğinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı, Ödüllü Uluslararası Kuraş Turnuvası düzenlendi. Özbek ağırlıklı binlerce seyirci tribündeki yerlerini alırken, verilen konserlerle eğlendi. Özbekistan milli marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra sporcular ülke bayraklarıyla geçit töreni gerçekleştirdi. Türkiye'de yaşayan Özbekistanlılar turnuvaya yoğun ilgi gösterdi.

KADINLARDA TÜRK, ERKEKLERDE ÖZBEK SPORCU KAZANDI

"BU BİR KÜLTÜREK ETKİNLİKTİ"

"FEDERASYONU KURDUKTAN SONRA KURAŞ SPORUNDA PATLAMA YAŞANDI"

Kuraş'ın Türkiye Federasyonu As Başkanı Bünyamin Er ise son zamanlarda bu spora ilginin arttığını dile getirerek "Bu Özbekistan Cumhurbaşkanının finanse ettiği, Türkiye federasyonu ile Özbek federasyonunun ortak düzenlediği bir müsabaka. Avrupa federasyonu ile dünya federasyonunun da katkıları var. Şu anda burada 16 ülkeden 50 sporcu var. Çok başarılı sporcular geldi. Bugün çok güzel ve yoğun geçti. Kuraş uzun yıllardan beri Türkiye'de yapılıyordu. İlk defa 2000 yılında dünya şampiyonluğu aldık. Sonra biz Kuraş Federasyonu kurduk ve bu süreçten sonra kuraş sporunda bir patlama oldu diyebilirim. Çok geniş kapsamlı müsabakalar düzenlenmeye başlandı. Çok güzel sonuçlar da elde etmeye başladık. 6 tane Avrupa Şampiyonası düzenledik, 3 tane hakem kursu, 2 tane antrenör kursu açtık. Türk kuraşına katkısı olacak tüm alt yapıyı oluşturmuş olduk" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel