İstanbul'da Düzenlenen Uluslararası Ceza İnfaz Kurumları Konferansı Sona Erdi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliğinin (ICPA) 27'nci Yıllık Konferansı, 87 ülkeden 600 katılımcının yer aldığı dört günlük programın ardından yapılan kapanış töreniyle sona erdi.

Ceza infaz alanında dünyanın önde gelen uzmanlarını bir araya getiren konferans boyunca 14 genel oturum, 142 çalıştay ve 151 sunum gerçekleştirildi.

Konferansın kapanış konuşmasını yapan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Yıldırım, kapanış programının ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, konferans süresince 151 sunum yapıldığını belirterek, bu sunumlarda ceza infaz alanının her boyutuyla değerlendirilip tartışılan son derece yararlı ve verimli bir toplantı olduğunu söyledi.

Katılımcı sayısının ve niteliğinin toplantının değerini artırdığını vurgulayan Yıldırım, katılımcılar arasında 40'a yakın ülkenin ceza infaz alanında üst düzey yöneticilerinin de yer aldığını, ayrıca, STK ve bazı uluslararası sendika temsilcileri ile yine özellikle dijital alanda iş yapan firmaların temsilcilerinin de toplantılara katıldığını belirtti.

Türkiye'nin 2017 yılında ICPA üyesi olduğunu hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Üyeliğimizden 8 yıl sonra bu kadar önemli bir toplantının Türkiye'de gerçekleştirilmesi bizim için bir onur vesilesi oldu. Oturumlardaki sunumlar genel olarak ceza infaz kurumlarındaki güvenlik yaklaşımları, eğitim yaklaşımları, onarıcı adalete ilişkin yaklaşımlar ve toplantının ana teması olan personele ilişkin yaklaşımlar ağırlıklıydı. Bunun dışında sağlık ve mental sağlıkla ilgili başlıklar da ele alındı. Dolayısıyla ceza infaz sistemi içerisinde ihtiyaç duyulan, sistemlerin gelişimi açısından yararlanılması gereken birçok başlığı burada detaylı bir şekilde ele aldık."

Yıldırım, Türkiye'nin ceza infaz sistemine ilişkin uygulamalarının yabancı konuklarca büyük ilgiyle takip edildiğini vurgulayarak, "İnfaz sistemimizin geldiği nokta itibarıyla misafirlerimizin beğenisini ve takdirini topladığımızı düşünüyorum. 40'a yakın ülkenin yöneticisiyle ikili görüşmeler yaptık. Yaklaşık 30 ülke ayrıca bizimle görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde geleceğe ilişkin işbirliği planlamaları yapmaya karar verdik." diye konuştu.

"Ceza infaz kurumları ulusal ve uluslararası standartlarla yönetilen yerlerdir"

Konferansta ceza infaz kurumlarında kriz yönetimi konusunun da gündeme geldiğini aktaran Yıldırım, Türkiye'nin 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde önemli bir sınav verdiğinin altını çizerek, "Türkiye maalesef 6 Şubat 2023 yılında asrın felaketi diyebileceğimiz çok önemli bir olay yaşadı. 11 ilimizde, birçok ülkenin genel yüz ölçümünden daha büyük bir alanda yıkım meydana geldi. Bu süreçte tüm kurumlarımızla birlikte hızlı bir şekilde toparlanmak için çalıştık. Ceza infaz sisteminde de bu süreçte önemli bir kriz yönetimi süreci yürüttük." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "6 Şubat'tan sonraki 48 saat içinde deprem nedeniyle hiçbir binamızda ölüm yaşanmamışken riski azaltmak amacıyla bölgeden 7 bin 600 hükümlüyü başka illere naklettik. Bu çok önemli bir operasyondu. Ayrıca birkaç saat içinde hükümlü ve tutukluların iaşesini düzenli şekilde sağladık. Bu süreçten önemli dersler çıkardık ve bu deneyimlerimizi dünya cezaevleriyle paylaşmak istedik." şeklinde konuştu.

Dünyada ceza infaz kurumlarında kriz yönetimine ilişkin yeterli çalışma ve standart bulunmadığını vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dünyada ceza infaz kurumlarında kriz yönetimine ilişkin çok fazla çalışma yok. Önemlisi çok fazla uluslararası standart da yok. Ceza infaz kurumları ulusal ve uluslararası standartlarla yönetilen yerlerdir. Bu sebeple Mandela kurallarından, CPT'nin ilkelerinden, Avrupa Cezaevi Kuralları'ndan çıkarttığımız derme çatla bazı hususları tespit ettik. Ancak derli toplu bir kriz yönetim kuralları, ilkeleri olmadığını fark ettik. Bu toplantıda biz kriz yönetimini anlatırken, özellikle ICPA'ya bu konuda öncülük yapabileceğini ve Türkiye olarak bizim de bu konuya katkı verebileceğimizi, uluslararası cezaevi standartları içerisine kriz yönetimine ilişkin ilkeleri koymalarını bizim de destekleyeceğimizi ifade ettik. Bu konuda Türkiye olarak öncü bir rol üstlenmiş olduk. Bu konu, katılımcılar arasında ve ICPA yöneticileri arasında da oldukça olumlu karşılandı. Bir eksiklik olduğu hususu da teyit edilmiş oluyor."

Yıldırım, bugün konferansın kapanış programını tamamlandıklarını belirterek, yarın İstanbul içinde ve yakın illerde bulunan ceza infaz kurumlarına katılımcı ülke temsilcileriyle ziyaretler gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.