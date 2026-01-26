Haberler

"Türkiye Magic Festival" dünyaca ünlü sihirbazları bir araya getirdi

Dünyaca ünlü sihirbazların performans sergilediği Türkiye Magic Festival, İstanbul'da gerçekleşti ve izleyicilere unutulmaz anlar sundu. Festivalde yarışma kazananları uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Dünyaca ünlü sihirbazların performans sergilediği "Türkiye Magic Festival (TMF)", İstanbul'da düzenlendi.

Türkiye İllüzyonistler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Trump Sahne'de gerçekleştirilen iki günlük program, dünyaca ünlü sihirbazlar ile Türkiye'nin yetenekli isimlerini bir araya getirdi.

Her yaştan izleyicinin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, gala şovları, yarışmalar, canlı performanslar, etkileşimli gösteriler ve sahne illüzyonları izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Yarışmalarda dereceye girenler, Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda temsil etme hakkı kazandı.

Gala şovlarında Türkiye'den Kıvanç ve Burak, Almanya'dan Julius Frack ve Alana, Brezilya'dan Alain Simonov ile Tayvan'dan Cheng Chung Yao sahne aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İllüzyonistler Derneği Başkanı Özgür Kapmaz, "Türkiye Magic Festival'in hazırlık süreci yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Uluslararası Sihirbazlık Federasyonu (FISM) ile yapılan uzun soluklu planlamanın ardından bu hayali hayata geçirmek bizim için çok kıymetliydi. Avrupa'dan ve Asya'dan birçok sihirbazın İstanbul'a gelmesi, şehrin ve bu festivalin ne kadar güçlü bir çekim merkezi olduğunu gösteriyor. Genç sihirbazlarımız için de çok önemli bir kapı açılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
