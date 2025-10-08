İstanbul'da düzenlenen terörle mücadele konferansı ikinci gününde devam ediyor

Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT), TBMM, Katar Şura Meclisi ve Akdeniz Parlamenter Asamblesi (PAM) işbirliğinde düzenlenen "Terörle Mücadele ve Şiddet İçeren Aşırılığın Önlenmesi Konusunda Küresel Parlamento Konferansı"nın ikinci günü, "Ortaya Çıkan Tehditlerle Mücadele: Terörizmde Teknolojinin Kötüye Kullanımına Yönelik Yasal ve Politik Yaklaşımlar" oturumuyla başladı.

İstanbul'da yapılan ve dünyanın dört bir yanından parlamenterler, BM kuruluşları temsilcileri ve akademisyenlerin katıldığı konferansta konuşan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesinin (AGİT PA) Terörle Mücadele Özel Komisyonu Başkanı ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, terörle mücadelenin artık dijital çağın gerçeklikleriyle şekillendiğini söyledi.

Aydın, teknolojinin bir yandan toplumları birbirine bağlayıp ilerlemeyi sağlarken, diğer yandan 'demokratik toplumlara karşı silah haline getirildiğini' belirterek "İnsansız Hava Araçları (İHA) ve otomatik silahlar teröristlerin elinde ölümcül olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin radikalleşmesini önlemek için okullarda eleştirel düşünme ve dijital farkındalık eğitimlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, "Güvenliğimiz, teknoloji ile güvenlik arasında bir seçim yapmaktan değil, teknolojiyi geliştirirken ve kullanırken insani değerlerin yol gösterici olmasını sağlamaktan geçiyor." dedi.

Yapay zekanın kötüye kullanılma potansiyeli 5 yılda önemli derecede arttı

UNOCT Siber Güvenlik ve Yeni Teknolojiler Birimi Program Yönetimi Yetkilisi Balques Alradwan, yapay zekanın artık sadece teknik bir alan değil, barış ve güvenliğe doğrudan etki eden küresel bir mesele haline geldiğini belirtti.

Alradwan, UNOCT'un 2021'de yayımladığı bir rapora göre, o dönemde teröristlerin yapay zekayı kötüye kullanma potansiyelinin düşük olduğunu ancak 5 yıl içinde bu tablonun önemli derecede değiştiğini kaydetti.

UNOCT'un 2020'de başlattığı program kapsamında bugüne kadar 150 ülkede 4 binden fazla yetkiliye yapay zeka, siber güvenlik, çevrim içi soruşturma gibi konularda eğitim verildiğini belirten Alradwan, "Terörle mücadelede kullanılan yeni teknolojileri düzenlemek için yasal çerçeveleri güçlendirirken insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü korumak, bugün geliştirdiğimiz çözümlerin etkili, hesap verebilir ve geleceğe dönük olmasını sağlamak için çok önemli." ifadesini kullandı.

"Yapay zekanın terörle mücadelede kullanımı, kenarda oturup izlenemeyecek kadar fazla önemlidir"

Uluslararası hukuk firması DLA Piper Müdürü Matt Botwin de parlamentoların terörle mücadelede yapay zekanın rolünü değerlendirdi.

Botwin, yapay zekanın halen "çok yeni ve güçlü bir teknoloji" olduğunu belirterek "Parlamentolar her zaman yeni ve zorlu bir konu karşısında yaptıkları gibi (bu konuda) mevzuat oluşturabilir, denetim yolları açabilir ve kaynak planlaması yapabilirler." diye konuştu.

Yapay zekanın üretebileceği hatalı bilgiler konusunda uyarıda bulunan Botwin, "Yapay zekayı ele alan tüm terörle mücadele önlemlerinde, gerçeklerin ve yapay zeka tarafından sağlanan girdilerin insan tarafından doğrulanmasının önemine özellikle dikkat edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Botwin, parlamentoların bu süreçte harekete geçmesi gerektiğini belirterek "Yapay zekanın terörle mücadelede kullanımı, kenarda oturup izlenemeyecek kadar fazla önemlidir." dedi.

Çevrim içi katılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Terörle Mücadele Komitesi Yürütme Direktörlüğü Bilgi ve İletişim Teknolojileri Koordinatörü Jennifer Bramlette de teröristlerin mesajlaşma uygulamaları, sahte profiller ve yapay zeka destekli sohbet araçlarıyla bireyleri etkilemeye çalıştığını söyledi.

Yapay zeka ile üretilmiş içeriklerin tespit edilmesinin giderek daha da zorlaştığını aktaran Bramlette, "Yapay zeka araçlarının gözetim faaliyetleri yürütmek, analiz etmek, haritalar oluşturmak, güvenlik zafiyetlerini belirlemek ve hatta tam kapsamlı saldırı planları geliştirmek ve karmaşık saldırılar planlamak amacıyla kullanılma riski artmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanların teknolojiyle liderlik etme kapasitesi geliştirilmeli"

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Terör Önleme Şubesi, Yeni Nesil Terörizm ve Stratejik Müdahale Portföyü Koordinatörü Arianna Lepore da teknolojinin terör örgütlerince kötüye kullanılmasının yeni bir tehdit biçimi değil, mevcut amaçların yeni araçlarla yürütülmesi anlamına geldiğini belirtti.

Lepore, terör örgütlerinin dijital araçları uzun süredir kullandığını vurgulayarak "Terörizmden etkilenen ülkeler, suç grupları veya teröristler tarafından kötüye kullanımı önlemek için mevcut teknolojiyi uygulamaya hazır olmalıdır." diye konuştu.

UNODC olarak teknolojinin kötüye kullanımını önlemede insan kapasitesinin güçlendirilmesine odaklandıklarını dile getiren Lepore, "Bu, bir insan sorunu ve insanların teknolojiyle liderlik etme kapasitesini geliştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Temel özgürlükleri güvenlik adına feda edersek, hem güvenliği hem özgürlükleri kaybederiz"

İngiliz insan hakları örgütü Article 19'un Avrupa Bölge Müdürü Antanina Maslyka da teknolojinin terör örgütleri tarafından kötüye kullanılmasının yanı sıra insan hakları savunucuları ve gazeteciler için de hayati bir araç olduğunu ifade etti.

Maslyka, "Yapay zeka sistemleri, şifreli iletişim ve dijital platformlar teröristler tarafından propaganda yaymak, operasyonları koordine etmek ve yeni üyeler kazanmak için kullanılabiliyor." dedi.

Devletlerin teknolojiye yönelik yasal düzenlemelerinde aşırılıktan kaçınması gerektiğini belirten Maslyka, "Eğer temel özgürlükleri güvenlik adına feda edersek, hem güvenliği hem özgürlükleri kaybederiz." ifadesini kullandı.