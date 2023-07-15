İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 57 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 57 şüpheli adliyeye gönderildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Operasyonda nitelikli yağma, canlı hayvan dolandırıcılığı, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silah ticareti, silah zoruyla çek ve senet imzalatma, kasten yaralama gibi suçlarla ilgili gözaltılar gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 57 şüpheli adliyeye gönderildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda "nitelikli yağma, canlı hayvan dolandırıcılığı, tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silah ticareti, silah zoruyla çek ve senet imzalatma, kasten yaralama" gibi suçlardan gözaltına alınan 57 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Operasyon

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Muhammet K'nin yaptığı suç örgütünün Sancaktepe ve Çekmeköy başta olmak üzere çeşitli ilçelerde 53 olaya karıştığını tespit etmiş, yaptıkları teknik ve fiziki takipte zanlıların silah zoruyla kişileri alıkoyduklarını belirlemişti.

Şans ve bahis oyunlarında tefecilik yöntemiyle borçlandırdıkları mağdurlara yüksek meblağlı veya boş senetler imzalatan, küçük çaplı hayvan yetiştiricilerini de hedef alarak dolandıran şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 11 Temmuz'da İstanbul, Sivas, Kars, Kocaeli, Samsun, İzmir, Afyonkarahisar ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda 57 şüpheli yakalanmıştı.