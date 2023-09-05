İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı forex sistemi üzerinden vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı ve 12 milyon lira dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

İstanbul'da düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) kayıtlı olmayan yasa dışı "forex" sistemi üzerinden vatandaşların dolandırılarak mağdur edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda zanlıların kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtarak aradıkları kişileri "forex" yöntemiyle yüksek para kazanma vaadiyle sistemin içine çektikleri belirlendi.

Yüksek miktarlarda para yatırılması halinde daha çok para kazanacakları söylemleriyle mağdurları ikna eden şüphelilerin, yatırımcıların panelleri üzerinde oynamalar yaparak vatandaşlara yüksek meblağlarda para kazandıklarını gösterdiği ortaya çıktı.

Zanlıların ayrıca sistemde para giriş çıkışlarını kontrol etmek için "finans" ve "hazine" departmanı da kurdukları öğrenildi.

Departmanların mevcut sistem içerisindeki kaldıraç panellerinde iniş ve çıkışları manipüle ederek kullanıcıların işlemlerini zarar olarak gösterdiğini belirleyen ekipler, şüphelilerin mağdurlara sisteme tekrar para yatırmamaları halinde bakiyenin sıfırlanacağını söyleyerek tekrar para toplamaya çalıştığını tespit etti.

Ekipler, detaylı çalışmalar sonrası şüphelilerin Türkiye genelinde sisteme kayıt olan mağdurları 12 milyon lira dolandırdığını belirledi.

Çalışmaların ardından kimlik ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında, birinin de cezaevinde olduğunu belirleyen ekipler, adreslerinde bulunamayan 8 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.