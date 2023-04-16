İstanbul'da düzenlenen operasyonda 654 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Beykoz'da düzenlenen operasyonda 654 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Beykoz'da düzenlenen operasyonda 654 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından Beykoz'daki bir adrese operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Söz konusu adreste yapılan aramalarda, 654 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan 62 kilo 300 gram kimyasal madde ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel