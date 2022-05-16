Son dakika haberi! İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 milyon değerinde sahte alkol ele geçirildi - Haberler

ANTALYA (DHA) - İSTANBUL'da sahte alkol ve temizlik malzemesi üretildiği tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 6 milyon lira değerinde sahte alkol ele geçirilirken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Bayrampaşa, Esenyurt ve Güngören ilçelerinde depo görünümlü adreslerde sahte alkol ile temizlik malzemeleri üretildiği ve bu ürünlerin piyasaya sürülmek üzere Antalya'ya sevk edileceği bilgisini aldı.