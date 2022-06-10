İstanbul'da Düzenlenen Işid Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Haberler

İstanbul'da Düzenlenen Işid Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltına Alındı Terör örgütü IŞİD adına çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilerin İstanbul’daki adreslerine düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütü IŞİD adına çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilerin İstanbul'daki adreslerine düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre; Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütü IŞİD adına çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen ve yapılan çalışmalar sonucunda halen İstanbul'da oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerini sürdüğü belirtildi. ANKA / Güncel İstanbul Güncel Haberler

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