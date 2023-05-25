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İstanbul'da düzenlenen iki operasyonda 46 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da düzenlenen iki operasyonda 46 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul'da düzenlenen iki operasyonda yakalanan 46 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

İstanbul'da düzenlenen iki operasyonda yakalanan 46 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da 8 adreste yabancı uyrukluların kaldığını belirledi.

Ekipler, bu adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 29 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sınır illerine giden araçtan 17 düzensiz göçmen çıktı

Ekiplerce göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Fatih'te bir minibüsün sık sık sınır illerine gidip geldiği belirlendi.

Teknik takibin ardından seyir halindeyken durdurulan araçta 17 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü E.Ş, gözaltına alındı.

Operasyonlarda yakalanan 46 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

5 ayda 21 bin 512 düzensiz göçmen yakalandı

Öte yandan, 1 Ocak-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 107 operasyonda, göçmen kaçakçılığı yapan 145 şüpheli gözaltına alındı.

Kent genelindeki operasyon ve denetimlerde 21 bin 512 düzensiz göçmen yakalandı. Geri gönderme merkezlerine teslim edilen düzensiz göçmenlerin 7 bin 203'ü hakkında adli, 14 bin 309'u hakkında ise idari işlem yapıldı.

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Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel

Gaziosmanpaşa İstanbul Tragger Göçmen Güncel Haberler

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