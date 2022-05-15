Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar, çeyrek finalde - Haberler

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar, çeyrek finalde
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda, 75 kiloda ringe çıkan Büşra Işıldar, Brezilyalı rakibi V. Pereira'yı 3-2'lik skorla yenerek çeyrek finale yükseldi.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda, 75 kiloda ringe çıkan Büşra Işıldar, Brezilyalı rakibi V. Pereira'yı 3-2'lik skorla yenerek çeyrek finale yükseldi.
İhlas Haber Ajansı / Güncel