Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar, çeyrek finalde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar, çeyrek finalde

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar, çeyrek finalde

İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda, 75 kiloda ringe çıkan Büşra Işıldar, Brezilyalı rakibi V. Pereira'yı 3-2'lik skorla yenerek çeyrek finale yükseldi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda, 75 kiloda ringe çıkan Büşra Işıldar, Brezilyalı rakibi V. Pereira'yı 3-2'lik skorla yenerek çeyrek finale yükseldi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Münir Karaloğlu, İstanbul, Boks, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title