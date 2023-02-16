İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı
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Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri belirlenen 13 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri belirlenen 13 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilerin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması talimatı verildi.
Savcılığın talimatıyla çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel