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İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri belirlenen 13 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri belirlenen 13 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilerin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması talimatı verildi.

Savcılığın talimatıyla çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Güncel Haberler

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