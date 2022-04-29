Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu sona erdi

Kulüpler Birliği Vakfının ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Ligler Birliği 39. Genel Kurulu sona erdi.

Avrupa'nın 30 profesyonel liginin üst düzey 80 temsilcisi ve FIFA, UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) gibi paydaşların temsilcilerinin de yer aldığı genel kurulun ana teması, "finansal sürdürülebilirlik" oldu.

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen genel kurulun ardından Conrad Otel'de gerçekleştirilen basın toplantısına Avrupa Ligler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Kurul Başkanı Claus Thomsen, Avrupa Ligler Birliği İdari İşler Direktörü Jacco Swart ve Avrupa Ligler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Alberto Colombo katıldı.

Basın toplantısının moderatörlüğünü yapan Alberto Colombo, kendileri için verimli bir kurulu geride bıraktıklarını belirterek Kulüpler Birliği Vakfına ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Yerel ligleri desteklemenin ana amaçları olduğunu kaydeden Jacco Swart, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kurul sırasında konuşma yaptı. Türkiye Futbol Federasyonundan da birçok temsilci yer aldı. Türk futbolundaki sorunlar üzerine konuştuk. Bilgi paylaşımında bulunduk. Türkiye'de üst üste 10 sene şampiyon olan takımlardan ziyade farklı ekiplerin şampiyonluğa oynadığını görebiliyoruz. Bu sene örneğin Trabzonspor şampiyonluğa çok yakın. Liglerdeki rekabetçi dengeye önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

UEFA ile ortak bir yaklaşım sergilediklerini aktaran Swart, "Avrupa kulüplerinde takvimin genişlemesi durumunda ulusal ve uluslararası maç takviminin yoğunluğundan çekinen kulüpler var. Bu çekincelerin farkındayız. UEFA ile birlikte bunun çözümüyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. İngiltere Premier Lig'in Avrupa'nın en iyi futbol ligi olduğu konusu herkesin bildiği bir şey. Bizim hedefimiz Avrupa futbolunu bir bütün olarak düşünerek küçük liglerin de gelişimine katkı sağlamak. Büyük liglerin popülaritesinden de faydalanıp Avrupa'nın her liginde gelişim sağlamayı amaçlıyoruz. Modern futbolun Avrupa kültürünün bir parçası olarak kalmasını sağlamak adına adımlar atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kurulda gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili bilgi veren Claus Thomsen ise "Bizleri ağırladıkları için Kulüpler Birliği Vakfına teşekkür ederim. Kurul sırasında eğitim ve geliştirme programları üzerine konuştuk, bunlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Avrupa liglerinin gelişimi, ticari ve sportif anlamda gelişmeler üzerine tartıştık. Avrupa kupaları için katılım ve format hakkında teklifleri değerlendirdik. Avrupa kupalarının yerel ligler üzerine ciddi bir etkisi var. Bunlar UEFA maçları ve futbolun bir parçası. Gelecek yıllarda maç sayısı daha da artacak ve ulusal ligler için durum zorlaşacak. Avrupa kupaları maçlarının planlanmasında bunların hesaba katılması gerekiyor. Bu durum az sayıda takıma fayda sağlayacak. Tüm müsabakaların olumlu şekilde planlanması için maç takvimleri konusunda ortak bir karar almalıyız." değerlendirmesinde bulundu.