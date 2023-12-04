İstanbul'da düzenlenecek uluslararası şiir forumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Poesium İstanbul Uluslararası Şiir Forumu, 8 ülkeden 33 şairi bir araya getirecek. Forumda çeşitli oturumlar, söyleşiler ve şiir okumaları gerçekleştirilecek.

İlki 1991'de yapılan "Poesium İstanbul Uluslararası Şiir Forumu", 32 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından (İBB) ikinci kez düzenlenecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, forum 7-10 Aralık tarihleri arasında 8 ülkeden 33 şairi edebiyatseverlerle bir araya getirecek.

Beyoğlu'ndaki Metrohan'ın ev sahipliği yapacağı programa, Türkiye'nin dışında ABD, Hindistan, İran, İspanya, İtalya, Lübnan ve Yunanistan'dan şairler katılacak. Şair buluşmasının biletleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek.

Programa konuk olacak şairler arasında Abdo Wazen, Adnan Özer, Ahmet Bozkurt, Ahmet Telli, Ataol Behramoğlu, Baki Ayhan T, Betül Dünder, Carolyn Forche, Cevat Çapan, Deniz Durukan, Hilmi Yavuz, Lale Müldür, Milo de Angelis, Murathan Mungan, Phoebe Giannisi, Rosa Jamali ve Seyyidhan Kömürcü yer alıyor.

"Poesium İstanbul 2. Uluslararası Şiir Forumu", 10 Aralık saat 20.30'da Metrohan'da gerçekleştirilecek Mehmet Güreli konseriyle sona erecek.

Forumda "Dünya Yoldayken Şiir Nereye", "Cumhuriyetin 100 Yıllık Şiiri", "2000 Sonrası Şiir, Fanzin, Yapay Zeka, Şiirin Geleceği", "Şiirde Feminist Dalga" ve "Şiirde Yeni Olanaklar" konularında oturumlar, şair söyleşileri ve şiir okumaları da katılımcılarla buluşacak.

Şiir ve şiirin dahil olduğu her şeyin konuşulacağı, tartışılacağı ve değerlendirileceği forumun her oturumunda İngilizce-Türkçe, ilgili oturumlarında da İtalyanca simultane tercüme yapılacak.