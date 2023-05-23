İstanbul'da düşük ayarlı altın imal ettiği öne sürülen 5 zanlı yakalandı
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İstanbul'da düşük ayarlı altını kuyumcularda bozdurarak piyasaya sürdükleri iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da düşük ayarlı altını kuyumcularda bozdurarak piyasaya sürdükleri iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada, İstanbul'daki altın imalat atölyelerinde düşük ayarlı altın, bilezik ve takı malzemelerinin basılarak, farklı ilçelerdeki kuyumculara bozdurulup piyasaya sürüldüğü belirlendi.
Soruşturma sonucunda, "paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işlediği tespit edilen, Kocaeli'nde 1, İstanbul'da 6 şüphelinin adresi belirlendi.
Ekiplerce 9 adrese düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
İki şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.