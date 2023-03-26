İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün araçla polise çarpma anı kamerada
Güncel Haberler
Bakırköy'de bir sürücünün uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayarak araçla bir polis memuruna çarptıktan sonra kaçma anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Bakırköy'de bir sürücünün uygulama sırasında "dur" ihtarına uymayarak araçla bir polis memuruna çarptıktan sonra kaçma anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, 11 Mart'ta Kennedy Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü E.Ö. (25) araçla polis memuruna çarparak kaçtı.
Polis ekiplerinin peşine düştüğü sürücü kısa sürede yakalandı. Ekipler, sürücüyü gözaltına alırken araçta yaptığı aramada 0,7 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve daha önce poliste 12 kaydı bulunduğu belirlenen E.Ö, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Aracın çarptığı polis memurunun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, aracın polise çarpıp hızla olay yerinden uzaklaştığı ve polis ekiplerinin şüphelinin peşine düştüğü yer alıyor.
Görüntülerin devamında, diğer polis ekiplerinin yere düşen polis memuruna yardım ettiği görülüyor.