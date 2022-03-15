İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı - Haberler

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İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı

AA - Emrah Gökmen - Güncel
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İstanbul'da

Beşiktaş'taki uygulamada "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki uygulamada "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zorlu Tünel çıkışı Mecidiyeköy istikametinde uygulama yapan polis ekipleri, M.E'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışan şüpheli, kontrol noktasındaki başka bir otomobil ile görevli polisler A.G, Ö.S. ve Y.Ç'ye çarptı.

Olay yerinden otomobiliyle uzaklaşmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalanan M.E'nin aracında yapılan aramada 1,2 gram kokain ve 5 paket halinde 11 gram esrar ele geçirildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da dur ihtarına uymayan otomobilin çarptığı 3 polis yaralandı

AA / Emrah Gökmen - Güncel

Mecidiyeköy, Beşiktaş, İstanbul, Polis, Güncel, Haberler

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