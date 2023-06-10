İstanbul'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Valiliği tarafından Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürü Hacı Mehmet Güner de katıldı. Yürüyüş, Gülhane Parkı'nda başlayarak Çatladıkapı'ya kadar devam etti. Vali Gül, Ahırkapı Parkı'nda yürüyüşe katılanlarla fotoğraf çektirdikten sonra açıklama yaptı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Valiliği tarafından Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İstanbul İl Müdürü Hacı Mehmet Güner de katıldı

Yürüyüş, Gülhane Parkı'nda başlayarak Çatladıkapı'ya kadar devam etti. Vali Gül, Ahırkapı Parkı'nda yürüyüşe katılanlarla fotoğraf çektirdikten sonra açıklama yaptı. Vali Gül, "Amacımız, farkındalık oluşturmak ve özellikle motorlu araçların daha az kullanılması, yürüyüşün teşvik edilmesi, hem sağlık hem trafik açısından bisiklet kullanımının teşvik edilmesi, denizlerin kirletilmemesi ve çevreye duyarlılık konularında bilinç oluşturmaktı. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Daha sağlıklı bir çevrede yaşamak dileğiyle" dedi.