İstanbul'da 'Dumansız Türkiye' Mücadelesi: 6 Bin 595 İş Yerine Cezalar

İstanbul Valiliği, 'Dumansız Türkiye' vizyonu kapsamında tütünle mücadele çalışmaları doğrultusunda 6 bin 595 iş yerine toplamda 229 milyon 208 bin 969 lira para cezası uygulandığını açıkladı. Ayrıca, 254 bin 540 denetim gerçekleştirilerek, sigara bırakma desteği sunulmaya devam ediliyor.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının "Dumansız Türkiye" vizyonu çerçevesinde, kentte tütün ve tütün ürünleriyle mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilimizde tütünle mücadelede 1 Ocak-20 Ekim 2025 tarihleri arasında, 254 bin 540 denetim yapıldı. 6 bin 595 iş yerine ceza verildi, 229 milyon 208 bin 969 lira ceza tahakkuk ettirildi. 41 Sigara Bırakma Polikliniğinde, 31 bin 467 muayene yapıldı. 18 bin 385 kişi ilaç, 12 bin 258 kişi danışmanlık desteği aldı. Saha TİM (Tütün ile mücadele) ekipleri ise 100 bin 220 kişiye ulaştı. Sizler de tütün ürününü bırakmak için ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma poliklinikleri aracılığıyla destek alabilirsiniz."

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
