İstanbul'da düğün ve asker konvoylarına ceza yağdı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Haziran Pazar Günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde trafiği tehlikeye atan düğün ve asker eğlencesi konvoylarına ait cep telefonu görüntüleri incelemeye alındı. TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde düğün konvoyu yaparak trafik akışını engellediği belirlenen, 34 DPM 382 plakalı araç sürücüsü Y.D ve 34 EAY 146 plakalı araç sürücüsü Y.K'ya ayrı ayrı olmak üzere sol şerit işgalinden 951'er TL, grup halinde sürülen araçların arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri mesafe bırakmamak maddesinden ise 436'şar TL ceza yazıldı. Sultanbeyli Fatih Bulvarı Tünel içerisinde asker konvoyu yaparak trafik akışını engellediği tespit edilen; 34 FSR 770 plakalı araç sürücüsü N.P, 34 ED 8259 plakalı araç sürücüsü A.T, 55 AFZ 379 plakalı araç sürücüsü A.B, 06 BFE 864 plakalı araç sürücüsü M.Y isimli sürücülere ayrı ayrı olmak üzere saygısızca araç kullanmak maddesinden 436'şar TL, duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak maddesinden 436'şar TL ve aracı diğer araçların ilerleyişini engelleyecek şekilde sürmek maddesinden ise 436'şar TL olmak üzere ceza yazıldı. Ümraniye'de kimyasal park alanı içerisinde düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen; 07 MFC 68 plakalı araç sürücüsü Ö.M, 34 FRM 311 plakalı araç sürücüsü T.Y, 34 KD 1635 plakalı araç sürücüsü U.K isimli sürücülere ayrı ayrı olmak üzere saygısızca araç kullanmak maddesinden 436'şar TL, duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak maddesinden 436'şar TL, grup halinde araç kullanırken diğer araçlarının güvenle girebileceği açıklığı bırakmamak maddesinden 436'şar TL olmak üzere para cezası uygulandı.

PLAKALAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ