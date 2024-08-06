İstanbul'da düğün konvoyunda silahla ateş eden şüpheliler yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 3 Ağustos'ta düğün konvoyundan uzun namlulu silahlarla rastgele ateş eden iki kişinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da düğün konvoyuyla trafik akışının engellenmesi ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şüphelilerin gözaltına alındığını açıklayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"03 Ağustos 2024 tarihinde 'Düğün Konvoyundan' uzun namlulu silahlarla rastgele ateş edildiği ihbarının alınması üzerine yapılan incelemeler sonucu şahısların M.K. ve M.Ç. olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saygısızca araç kullananları, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanları, hedef gözetmeksizin havaya ateş ederek masum insanların hayatlarını riske atanları affetmeyeceğiz. Bu şahıslar adalet önünde de hak ettikleri cezaları çekecekler."